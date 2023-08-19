Ракетний удар по Чернігову: зросла кількість жертв

У Чернігові виявили тіло ще однієї жертви російського ракетного удару. Невпізнана жінка. Кількість загиблих зросла до семи.

Про це повідомляє очільник МВС Ігор Клименко.

За медичною допомогою звернулося 90 поранених. З них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей. 12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Дитина в тяжкому стані. На даху одного з будинків розгорілася пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь. На місці працюють 20 слідчо-оперативних груп поліції Чернігівщини та дві криміналістичні лабораторії.

Нагадаємо, у суботу опівдні, 19 серпня, на велике християнське свято Преображення, російські окупанти завдали злочинного ракетного удару по центру Чернігова. Є загиблі, в тому числі діти.

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