Ракетний удар по "Десні" 2022 року: чому десятки військових досі вважаються зниклими безвісти

Журналісти стверджують, що розслідування щодо порушень у військовій частині просто замовчали.

Внаслідок ракетного удару РФ по навчальному центру "Десна" на Чернігівщині 17 травня 2022 року 68 військових були визнані зниклими безвісті. Родичі досі сподіваються знайти своїх близьких або хоча б рештки їхніх тіл, а службова перевірка встановила можливі порушення керівництва частини.

Про це йдеться у статті "УП".

Внаслідок удару відомо про 63 загиблих, 39 поранених, ще 68 визнали зниклими безвісти, частину яких з часом також було визнано загиблими, зазначають у виданні.

Деяким родинам віддали фрагменти тіл близьких, підтвердивши збіг ДНК. Близько 20 родин за рік після обстрілу визнали своїх близьких-захисників загиблими через суд. Проте досі залишаються такі, хто все ще продовжують пошуки своїх рідних. У виданні зауважують, що саме відсутність тіл і стала причиною, чому чимало військових отримали статус "зниклих".

"Там прилетіло у скупчення людей. В епіцентрі прильоту людей розірвало на атоми", – пояснює співрозмовник "УП" у правоохоронних органах.

Так, військового Андрія Лук'янчука спочатку визнали зниклим безвісти.

"Мені сказали, що його нема ані серед живих, ані серед мертвих, ані серед поранених. Я подзвонила до заступника командира "Десни". Він мені сказав: "А що ти хочеш від мене почути? Він випарився". Я йому кажу: "Вам дозволяє совість таке говорити?" – розповідає сестра бійця Вікторія Поліщук.

Родина Лук'янчука в серпні 2022 року отримала повідомлення про збіг їхнього ДНК із двома фрагментами тіла.

"Нам подзвонили і сказали: їдьте забирати, там дві ноги від коліна до п'ятки", – каже сестра військового Лук'янчука.

Службові порушення в "Десні"

Звичайно, у злочині передусім винна Росія. Але родичі загиблих ставлять запитання, чи могло командування військової частини запобігти такій кількості жертв. Офіційно родичам кажуть, що в казармах "Десни" було 250 осіб. За інформацією видання, родини переказують чутки від вцілілих побратимів про 2 тисячі військових, які були заселені на момент трагедії.

Журналісти УП дізналися, що розслідування в "Десні" справді встановило порушення.

Зокрема, йдеться про недотримання вимог розосередження особового складу для його збереження. Відповідальність нібито покладається на трьох людей: очільника "Десни", його заступника – начальника штабу та оперативного чергового. Проте ДБР відповіло, що справи щодо "Десни" не веде.

У командуванні Сухопутних військ, яким підпорядковується "Десна", цю інформацію не прокоментували.

Раніше ТСН.ua зібрав найкривавіші злочини Росії проти українців від початку повномаштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що 18 березня 2023 року в навчальному центрі "Десна" на Чернігівщині загинуло 4 українських військових. Жодних подробиць стосовно обставин, за яких загинули військовослужбовці, не повідомляли.