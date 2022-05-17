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Ракетний удар по Десні: у ДСНС повідомили кількість загиблих та поранених

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Ракетний удар по Десні: у ДСНС повідомили кількість загиблих та поранених

Фото: ДСНС

Російські окупанти вранці 17 травня здійснили ракетний обстріл селища Десна Чернігівської області, внаслідок чого загинули 8 людей, 11 травмовані.

Відомо, що у Десні працює військовий навчальний центр ЗСУ.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Чернігівській області пише "УНІАН", однак не зазначили, чи було влучання саме у військовий об'єкт.

"Станом на 11:00 внаслідок ракетного обстрілу 8 людей загинули, 11 травмовано. На місці продовжують працювати медики і рятувальники", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 17 травня рано вранці ворог наніс ракетні удари по селищу Десна Чернігівської області. Голова ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про загиблих та поранених, проте їхню кількість не уточнив.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 83-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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