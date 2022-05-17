Ракетний удар по Десні: у ДСНС повідомили кількість загиблих та поранених

Ракетний удар по Десні: у ДСНС повідомили кількість загиблих та поранених

Російські окупанти вранці 17 травня здійснили ракетний обстріл селища Десна Чернігівської області, внаслідок чого загинули 8 людей, 11 травмовані.

Відомо, що у Десні працює військовий навчальний центр ЗСУ.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Чернігівській області пише "УНІАН", однак не зазначили, чи було влучання саме у військовий об'єкт.

"Станом на 11:00 внаслідок ракетного обстрілу 8 людей загинули, 11 травмовано. На місці продовжують працювати медики і рятувальники", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 17 травня рано вранці ворог наніс ракетні удари по селищу Десна Чернігівської області. Голова ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про загиблих та поранених, проте їхню кількість не уточнив.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 83-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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