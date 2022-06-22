Ракетний удар по Дніпропетровщині: окупанти зруйнували будинок культури, сільську раду та центральну площу (фото)

В Дніпропетровській області правоохоронці відкрили кримінальне виробнитство за фактом ракетного обстрілу Криворізького району.
Росіяни пошкодили будинок культури, сільську раду та центральну площу селища Велика Костромка.
Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.
Як стало відомо, російські військові злочинці у ніч на 22 червня обстріляли з артилерії Криворізький район. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок культури, сільську раду та територію центральної площі міста, чотири крамниці, гаражне приміщення, лінії електропередач та газопровід.
“Цивільне населення не постраждало. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні. Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил російської федерації”, - наголосили в прокуратурі області.
Нагадаємо, що в Маріуполі окупанти почали будувати модульні будинки.
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