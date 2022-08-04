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Ракетний удар по Дніпропетровщині: окупанти зруйнували практично 60 будинків, з'явилися фото наслідків

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Ракетний удар по Дніпропетровщині: окупанти зруйнували практично 60 будинків, з'явилися фото наслідків

Фото: Прокуратура Дніпропетровської області

Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині.

Окупанти 4 серпня обстріляли Дніпропетровщину. Гатили по Нікопольському та Криворізькому районам. Внаслідок чого зруйновані будинки, інфраструктура та автотранспорт.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, росіяни вночі обстріляли житлові квартали Нікополя. Загалом окупанти пошкодили майже 60 житлових будинків, автомобілі, інфраструктуру підприємства, лінії електро- та газопостачання, сонячні панелі.

“Також окупанти обстріляли смт Широке Криворізького району. Внаслідок обстрілу отримала поранення місцева мешканка. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру підприємства. На місці подій працюють прокурори, слідчі поліції, експерти. Будь-які військові об’єкти на цих територіях відсутні”, - розповіли в прокуратури області.

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Нагадаємо, що у ніч проти 4 серпня у Дніпропетровській області тричі оголошували повітряну тривогу.

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