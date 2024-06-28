Ракетний удар по Дніпру: частково зруйнована багатоповерхівка, люди заблоковані у квартирах (відео)

Вже відомо про одного загиблого, кількість постраждалих зросла до шести.

Внаслідок ракетного удару по Дніпру частково зруйнована багатоповерхівка, там заблоковані люди.

Вже відомо про одного загиблого та шістьох постраждалих, серед них 7-місячне немовля. У дівчини отруєння продуктами горіння.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

Частково зруйновано дніпровську багатоповерхівку / Фото: ТСН.ua

"Дніпро. Черговий російський удар по багатоповерхівці. Вкотре постраждало мирне населення. Станом на 19:45 відомо про одного загиблого та шістьох постраждалих. На жаль, жертв може бути більше", – зазначив він та оприлюднив відео.

На відео видно наслідки ракетного удару та рятувальників, які розбирають завали.

"У квартирах заблоковані люди. Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля - потерпілого засипало частинами понівеченого будинку. Всі профільні служби на місцях. Потерпілим надається необхідна допомога", – підсумував очільник МВС.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі лунали вибухи.

Ракетний удар по Дніпру: частково зруйнована багатоповерхівка, є загиблий та поранені

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