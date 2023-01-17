Ракетний удар по Дніпру: Філатов повідомив, що кількість загиблих збільшилась

Пошукова операція триває.
Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що кількість загиблих у результаті російського ракетного удару по Дніпру збільшилась до 44.
Про це він 17 січня написав на своїй сторінці в Facebook.
"Я тут. Вже 44 загиблих", - коротко повідомив мер.
Кого дістали з-під завалів рятувальники - поки невідомо. Пошукова операція триває.
Нагадаємо, у Мережі з'явилося повне відео моменту влучання російської ракети Х-22 у житловий багатоповерховий будинок у Дніпрі, зняте на відеореєстратор.
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