Ракетний удар по Дніпру: Філатов повідомив, що кількість загиблих збільшилась

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що кількість загиблих у результаті російського ракетного удару по Дніпру збільшилась до 44.

Про це він 17 січня написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я тут. Вже 44 загиблих", - коротко повідомив мер.

Кого дістали з-під завалів рятувальники - поки невідомо. Пошукова операція триває.

Нагадаємо, у Мережі з'явилося повне відео моменту влучання російської ракети Х-22 у житловий багатоповерховий будинок у Дніпрі, зняте на відеореєстратор.

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