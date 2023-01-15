Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих у багатоповерхівці зросла

Кількість загиблих у результаті російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі зросла до 29.

Про це 15 січня повідомили голова Дніпропетровської обласної військовій адміністрації Валентин Резніченко та його радниця Наталія Бабаченко в ефірі телемарафону.

Сьогодні рятувальники дістали з-під завалів жінку, яка отримала сильне переохолодження. Вона перебувала там близько 20 годин.

"Наразі вона у лікарні, в реанімації. Однак окрім переохолодження у неї ніяких ушкоджень немає. Також у лікарні перебувають понад 30 поранених, 12 - у важкому стані, серед них - одна дитина", - розповіла радниця голови Дніпропетровської ОВА.

Вона додала, що до рятувальної операції залучені більше ніж 500 рятувальників й близько 100 одиниць техніки.

Ракетний удар по Дніпру

За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, станом на 15:30, було відомо про 73 травмовані людини, з них 13 дітей. Продовжують шукати під-завалами 43 людини.

За попередньою інформацією, у будинку зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.

Трагедія у Дніпрі: рятувальники, волонтери та мешканці продовжують розбирати завали

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