Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих зросла, у важкому стані дитина та двоє дорослих

За уточненою інформацією, російська ракета, що вдарила по багатоповерхівці в Дніпрі, забрала 46 життів. 11 людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Упізнання триває.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

80 людей поранені. У лікарнях міста залишаються 24 постраждалих. Троє перебувають у важкому стані, серед них 9-річна дівчинка.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, 14 січня російська ракета Х-22 влучила в багатоповерхівку в Дніпрі. Унаслідок було зруйновано весь під'їзд, В одній з квартир загинула майже вся сім'я Фігурних. Із семи родичів, які перебували в квартирі, врятувати вдалося тільки одну жінку - вона в реанімації.

Ця світлина облетіла соціальні мережі: історія подружжя, які вижили після влучання ракети в Дніпрі

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