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Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих зросла, у важкому стані дитина та двоє дорослих

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих зросла, у важкому стані дитина та двоє дорослих

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

11 людей залишаються зниклими безвісти.

За уточненою інформацією, російська ракета, що вдарила по багатоповерхівці в Дніпрізабрала 46 життів. 11 людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Упізнання триває. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

80 людей поранені. У лікарнях міста залишаються 24 постраждалих. Троє перебувають у важкому стані, серед них 9-річна дівчинка. 

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, 14 січня російська ракета Х-22 влучила в багатоповерхівку в Дніпрі. Унаслідок було зруйновано весь під'їзд, В одній з квартир загинула майже вся сім'я Фігурних. Із семи родичів, які перебували в квартирі, врятувати вдалося тільки одну жінку - вона в реанімації.

Ця світлина облетіла соціальні мережі: історія подружжя, які вижили після влучання ракети в Дніпрі

Ця світлина облетіла соціальні мережі: історія подружжя, які вижили після влучання ракети в Дніпрі

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Дата публікації
Перегляди
2442
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