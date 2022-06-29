Ракетний удар по Дніпру: семеро осіб поранено, серед них дитина

Хлопчика зачепило скло від розбитої шибки. Його життю нічого не загрожує.

У результаті ракетного удару по Дніпру 28 червня поранено сім осіб, серед них 6-річний хлопчик.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Дитину зачепило скло від розбитої вибухом шибки. Двох людей госпіталізували, троє лікуються вдома.

Нагадаємо, через російську ракету в Дніпрі загинули чоловік та жінка. Вони опинилися в епіцентрі вибуху. Росія випустила шість ракет по Дніпропетровщині. Чотири з них вдалося збити. Одна зруйнувала СТО, де перебували цивільні люди.

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