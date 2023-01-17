Ракетний удар по Дніпру: скільки людей залишаються зниклими безвісти після завершення пошуків

У Дніпрі станом на 17 січня ще не ідентифіковані 15 тіл загиблих внаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Національної поліції України з посиланням на голову Нацполіції Ігоря Клименка.

"Безвісти зниклими залишаються 20 осіб, четверо з яких - діти. Неідентифіковані 15 тіл загиблих", - зазначив він.

Клименко додав, що п'ятеро дітей залишилися сиротами. Над трьома опікунство оформлюють родичі. Дві дитини наразі під опікою держави, оскільки не мають близьких, які могли б про них попіклуватися.

Варто зазначити, що раніше в ДСНС повідомили про завершення на місці ракетного удару у Дніпрі пошуково-рятувальної операції, яка тривала 69 годин.

Так, станом на 13:00 17 січня відомо, що:

врятовано 39 осіб, з них 6 дітей

загинуло 44 особи, з них 5 дітей

травмовано 79 осіб, з них 16 дітей

отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, в лікарнях

Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі

Нагадаємо, 14 січня російські терористи під час 12-ї масованої атаки по Україні влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі. Вибухом там було повністю знищено одну з секцій будинку, під завалами опинилися мешканці багатоповерхівки, з яких 44 людини - загинули. Серед загиблих є цілі родини.

Росіяни вдарили по житловому будинку протикорабельною ракетою Х-22. Це також підтвердили у Міністерстві оборони Великої Британії, де також додали, що ракети Х-22 непридатні для високоточних ударів.

Таку ракету може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк Російської Федерації. СБУ вже встановила прізвища причетних до воєнного злочину росіян.