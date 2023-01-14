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Ракетний удар по Дніпру: суттєво зросла кількість поранених, порятунок триває

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Ракетний удар по Дніпру: суттєво зросла кількість поранених, порятунок триває

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Серед поранених в атакованому будинку опинилися 12 дітей.

Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру 14 січня кількість постраждалих зросла до майже 60 осіб, серед яких є 12 дітей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Дніпропетровщина. 14 січня. 19.40. Вже майже 60 поранених через влучання російської ракети у дніпровську багатоповерхівку. 12 з них – діти..." – йдеться в заяві.

Голова області додав, що рятувальна операція триває. 

Нагадаємо, під час масованого російського ракетного нальоту на Україну 14 січня окупанти атакували багатоквартирний будинок у Дніпрі. Ворожим ударом зруйновано під’їзд будинку.

Спершу повідомлялося про двох загиблих внаслідок удару, а згодом кількість жертв зросла до п’яти. Щодо постраждалих, то спершу було відомо про 27 осіб, яких забрали до лікарні.

Коментуючи цей теракт, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що треба виключити Росію з Радбезу ООН.

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Дата публікації
Перегляди
3250
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