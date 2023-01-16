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Ракетний удар по Дніпру: у ДСНС оновили інформацію про наслідки обстрілу дев'ятиповерхівки

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Ракетний удар по Дніпру: у ДСНС оновили інформацію про наслідки обстрілу дев'ятиповерхівки

Фото: ДСНС

Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

У Дніпрі, де РФ 14 січня обстріляла дев'ятиповерхівку, станом на ранок 16 січня відомо вже про 35 загиблих людей, серед яких 2 дитини, та про 75 травмованих осіб (з них 14 дітей).

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що інформація про ще 35 осіб наразі невідома.

"Станом на 08:00 16 січня врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 35 осіб (з них 2 дитини), травмовано 75 осіб (з них 14 дітей), отримано 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких перебування 11 осіб встановлено, доля 35 осіб з'ясовується)", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС також додала, що розгорнули 14 наметів для обігріву та харчування постраждалих, видачи одягу та речей першої необхідності, а також забезпечення роботи органів управління. Усього до робіт залучено 577 осіб та 103 од. техніки, з них від ДСНС - 155 осіб та 39 од. техніки.

Ракетний удар по будинку у Дніпрі

Нагадаємо, 14 січня під час чергової масованої атаки РФ, ворожа ракета прилетіла у житловий будинок у Дніпрі, зруйнувавши цілий під'їзд та вбивши мирних жителів.

Наразі триває пошукова операція. За попередньою інформацією, внаслідок удару РФ 72 квартири зруйновано, пошкоджено понад 230. 

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Дата публікації
Перегляди
2683
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