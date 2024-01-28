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Ракетний удар по Дніпру: у Повітряних силах розповіли, чим окупанти атакували місто

Ракетний удар по Дніпру: у Повітряних силах розповіли, чим окупанти атакували місто

Російська ракета Х-59 / Фото: Рособоронекспорт

У Дніпрі прогримів вибух.

У Дніпрі вдень 28 січня було чутно вибух – працювала протиповітряна оборона. Як розповів очільник ОВА Сергій Лисак, в Дніпровському районі захисниками з ПвК "Схід" було знищено ворожу ракету. 

Як зазначили у Повітряних силах, ППО знищила керовану авіаційну ракету Х-59.

Нагадаємо, окупаційні війська Росії у ніч проти 28 січня вгатили ракетами по Мирнограду на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки поранено трьох мирних мешканців, серед яких 15-річний хлопець. 

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