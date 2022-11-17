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Ракетний удар по Дніпру: в ОВА повідомили про наслідки та поранених, серед яких дитина

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Ракетний удар по Дніпру: в ОВА повідомили про наслідки та поранених, серед яких дитина

Росія 17 листопада знову атакувала Україну, є влучання в об'єкти інфраструктури у Дніпрі та Одеській області.

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки ворога поранено щонайменше п'ять людей, серед них і 15-річна дівчинка. 

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, усі поранені наразі перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. 

Він також зазначив, що на підприємстві, куди влучила ракета росіян триває сильна пожежа, пошкоджено житлові будинки, які розташовані неподалік.

"Російські ракети атакували Дніпро. Поцiлили у двох районах міста. Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд. Попередньо, п’ятеро поранених. Серед них і 15-річна дівчинка. Всі в лікарні у стані середньої тяжкості. Атака триває. Будьте у безпечних місцях", - написав він.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що нові ракетні удари по Україні націлені на видобуток газу і що у Дніпрі окупанти поцілили у "Південмаш".

"Зараз бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш"", - сказав очільник українського уряду.

Нагадаємо, що ранок 17 листопада в Україні знову розпочався з повітряної тривоги та масованої атаки РФ. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі, Київській, Сумській, Вінницькій та Одеській областях. У Києві за попередніми даними, сили ППО збили дві крилаті ракети. Українська ППО також спрацювала у Київській, Сумській та Вінницькій областях.

У Дніпрі та Одеській область, на жаль, ворог поцілив у об'єкти інфраструктури.

Повітряна тривога триває - червона вся Україна, крім окупованого РФ Криму. Пабліки повідомляють про запуски РФ крилатих ракет з Каспійського моря, а також з Бєлгородської області. Є повідомлення і про зліт винищувачів у Білорусі.

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Дата публікації
Перегляди
480
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