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Ракетний удар по Дніпру: в ОВА розповіли про ситуацію на місці "прильотів" (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Ракетний удар по Дніпру: в ОВА розповіли про ситуацію на місці "прильотів" (фото)

Ракетний удар по Дніпру 28 липня. / Фото: Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Внаслідок ракетних ударів росіян 28 липня постраждали 9 людей, серед яких – двоє дітей.

У Дніпрі станом на ранок 29 липня ліквідовують наслідки ракетних ударів, які Росія завдала ввечері 28 липня. На місці працюють надзвичайники та комунальники.  

Як повідомив голова обласної ради Микола Лукашук, житловий комплекс, в який влучила ракета, весь має пошкодження. Один з будинків комплексу зруйнований з 9-го по 13-й поверх. У зв’язку з тим, що в комплексі не проживали люди, обійшлося без загиблих.

Ситуація у Дніпрі на ранок 29 липня. Фото: Суспільне. / ©
Ситуація у Дніпрі на ранок 29 липня. Фото: Суспільне.
Ситуація у Дніпрі на ранок 29 липня. Фото: Суспільне. / ©
Ситуація у Дніпрі на ранок 29 липня. Фото: Суспільне.

За оновленою інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, через атаку пошкоджено чотири будинки поблизу. Одна висотка, інші – двоповерхові. Зачепило й три адміністративні споруди та сім автівок.

Ракетний удар по Дніпру

28 липня армія РФ обстріляла Дніпро і вдарили по житловій багатоповерхівці і адміністративній будівлі. Там виникла пожежа на площі 100 квадратних метрів. Внаслідок обстрілу росіянами Дніпра постраждали 9 осіб, серед яких двоє дітей.

За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато досудове розслідування за фактом за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Дата публікації
Перегляди
965
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