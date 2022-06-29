Ракетний удар по Дніпру: з'явилися подробиці та особистості загиблих людей

Внаслідок ракетних ударів по Дніпру, які прийшлися зокрема на транспортне підприємство, загинули дві людини.

Загиблими виявилися гендиректор підприємства та головний бухгалтер.

Про це під час виїзного брифінгу повідомив мер міста Борис Філатов.

За його словами, російська пропаганда каже, що на території підприємства ремонтували військову техніку. Однак, як зараз можна побачити, там лагодили тільки цивільні автомобілі.

“У нас двоє загиблих та п'ятеро людей у лікарні з баротравмами, осколковими пораненнями, контузіями. Загинув генеральний директор підприємства та головний бухгалтер, які в момент повітряної тривоги були (у кабінетах, - ред.) на горі будівлі. Вони знехтували технікою безпеки та не спустилися хоча б на перший поверх, як інші співробітники”, - розповів Борис Філатов.

Окремо він вкотре закликав містян під час повітряної тривоги спускатися в укриття. Крім того, міська рада наразі узгоджує компенсаційні заходи для людей, які постраждали від ракетного обстрілу - зокрема підприємцям.

Нагадаємо, що окупанти готують серйозну провокацію на Запорізькій АЕС, аби під цим приводом приїхала інспекція МАГАТЕ.

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