Ракетний удар по Дніпру: знайшли фрагменти тіла ще однієї загиблої дитини

На місці ракетного удару в Дніпрі рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Станом на 13:00 нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни убили двох дорослих і двох дітей - 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку.

Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня Росія вдарила ракетою по житловому району Дніпра. Цілили окупанти в автовокзал, який розташований поруч. У Мережі з'явилися моторошні фото та відео наслідків ракетного удару.

Нічні обстріли України на 29 вересня: по Дніпру імовірно вдарили надзвуковими ракетами

Читайте також: