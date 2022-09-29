Ракетний удар по Дніпру: знайшли фрагменти тіла ще однієї загиблої дитини

Пошукова операція триває, шукають ще одну зниклу безвісти дитину.
На місці ракетного удару в Дніпрі рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Станом на 13:00 нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни убили двох дорослих і двох дітей - 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку.
Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня Росія вдарила ракетою по житловому району Дніпра. Цілили окупанти в автовокзал, який розташований поруч. У Мережі з'явилися моторошні фото та відео наслідків ракетного удару.
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