Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетний удар по Дніпру: знайшли фрагменти тіла ще однієї загиблої дитини

Дата публікації
Перегляди
4050
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетний удар по Дніпру: знайшли фрагменти тіла ще однієї загиблої дитини

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пошукова операція триває, шукають ще одну зниклу безвісти дитину.

На місці ракетного удару в Дніпрі рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Станом на 13:00 нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни убили двох дорослих і двох дітей - 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку.

Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня Росія вдарила ракетою по житловому району Дніпра. Цілили окупанти в автовокзал, який розташований поруч. У Мережі з'явилися моторошні фото та відео наслідків ракетного удару.

Нічні обстріли України на 29 вересня: по Дніпру імовірно вдарили надзвуковими ракетами

Нічні обстріли України на 29 вересня: по Дніпру імовірно вдарили надзвуковими ракетами

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація