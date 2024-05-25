Ракетний удар по "Епіцентру" у Харкові: Зеленський емоційно звернувся до партнерів

Після ракетного удару РФ по гіпермаркету "Епіцентр" Володимир Зеленський закликав західних партнерів надати достатню кількість ППО.

Про це український президент сказав у відеозверненні, опублікованому на офіційній сторінці.

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"Коли ми говоримо лідерам світу, що Україні потрібно достатньо захисту ППО, коли ми говоримо, що потрібна реальна рішучість – для дозволу захищати життя наших людей саме так, як це буде ефективно, щоб російські терористи не могли навіть наблизитись до наших кордонів, – ми говоримо про те, як буквально не допустити подібних терористичних ударів. Я дякую лідерам, які нас дійсно підтримують, дійсно бачать, що кожне рішення на підтримку України є рішенням на захист і порятунок життів", - сказав глава держави.

Зеленський назвав ракетний удар по гіпермаркету "проявом російського божевілля".

"Ніяк інакше це назвати просто не можна. Тільки такі божевільні, як Путін, здатні вбивати й тероризувати людей так підло. Вже відомо, що є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога", - наголосив він.

Нагадаємо, вдень 25 травня Росія завдала ракетного удару по Харкову, атакувавши гіпермаркет "Епіцентр". За даними місцевої влади, всерединеі приміщення могло бути декілька сотень людей.

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