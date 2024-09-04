Ракетний удар по готелю у Краматорську: прокурори розглядають версію цілеспрямованої атаки по журналістах

Правоохоронці розглядають версію цілеспрямованої атаки на готель "Сапфір" у Краматорську в ніч проти 25 серпня. У будівлі перебували іноземні журналісти.

Про це сказала речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, передає "Радіо Свобода".

Згідно з інформацією спеціалістів-вибухотехніків, росіяни застосували для удару балістичну ракету "Іскандер-М".

Поки триває судова вибухотехнічна експертиза уламків ракети, прокурори Донеччини з'ясовують, звідки її запустили.

"Прокурорами та органами досудового розслідування направлено відповідні запити до окремих установ: відповіді на них допоможуть нам дізнатися можливе місце запуску ракети, напрямок її руху та траєкторію. Ці дані допоможуть нам вирахувати, хто саме здійснив цю атаку по мирному населенню. Одна із версій слідства – це була цілеспрямована атака по будівлі готелю", – сказала Мєдвєдєва.

За її словами, перевіряють і ймовірність коригування удару по готелю. Органи досудового розслідування намагаються дізнатися цю інформацію під час досудового розслідування.

"Після його завершення ми вже можемо говорити про якісь результати та казати, чи були так звані навідники вогню", – зсказала вона.

Напередодні повідомлялося, що ворожа армія в ніч проти 25 серпня завдала ракетного удару по готелю у Краматорську, де перебували іноземні журналісти. Деякі з них отримали важкі поранення. А журналіст Reuters Іван Любиш-Кірдей опинився у критичному стані.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Серед ночі РОСІЯНИ УДАРИЛИ по Краматорську! Зруйновано готель, де зупинялись журналісти

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