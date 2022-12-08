Ракетний удар по Харківщині 8 грудня: кількість постраждалих зросла

Одна з ракет поцілила у житловий будинок.

Російські терористи у четвер, 8 грудня, обстріляли ракетами Харківську область. Частину ракет збила ППО, проте одна з них поцілила у житловий будинок.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Частину російських ракет збили сили ППО. Одна з ракет влучилила у приватне домоволодіння, на жаль, відомо про ще 3 поранених: чоловіка та двох жінок. Бригади екстреної медичної допомоги працюють на місці", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, ввечері, 8 грудня, у Харківській області оголосили повітряну тривогу. Після цього в регіоні прозвучали вибухи. Окупанти поцілили у житловий будинок. Раніше повідомлялось про одного потерпілого, згодом кількість постраждалих зросла.

Ракетні обстріли України

Росія від 24 лютого обстрілює Україну ракетами. Народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента в Верховній раді України Федір Веніславський розповів, що від 24 лютого російськими терористами було знищено 38 тисяч житлових будинків, 2719 навчальних та понад 1250 медичних закладів.

Від 10 жовтня Росія обстрілює енергетичну інфраструктуру України. Востаннє росіяни завдали масованого ракетного удару 5 грудня. По Україні випустили 70 ракет, з яких 60 вдалось збити.

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