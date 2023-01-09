Ракетний удар РФ по Харківщині: семеро людей поранено, серед них дитина

У результаті ракетного удару по селищу Шевченкове в Харківській області поранено сім мирних мешканців, серед них 13-річна дитина.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За інформацією "Суспільне Харків", кілька поранених перебувають у тяжкому стані. Російська армія вдарила по ринку, є пошкоджені магазини, побиті вікна у житлових будинках поряд.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, ворог вдарив по Харківщині з зенітно-ракетного комплексу С-300 вранці 9 січня. На місці працюють усі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

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