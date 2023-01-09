Ракетний удар по Харківщині: усе що відомо про трагедію в Шевченковому (фото, відео)

Вранці 9 січня Росія завдала удару по Харківській області. Під обстріл потрапило селище Шевченкове, ракети влучили в ринок. Унаслідок російського терору загинула жінка. Ще сім мирних мешканців було поранено, серед них дитина.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про трагедію.

За попередньою інформацією, ворог вдарив по Харківщині із зенітно-ракетного комплексу С-300, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

На місці події працюють рятувальники. Наразі відомо про одну загиблу 60-річну жінку. Її тіло дістали з-під завалів. Вона була власницею м'ясної крамниці на ринку.

Фото: Олег Синєгубов

Сім постраждалих госпіталізували. Серед них 13-річна дитина, онука загиблої жінки.

У результаті ракетного удару ринок було зруйновано. Пошкоджені магазини, побиті вікна у житлових будинках поряд із місцем вибуху.

В Офісі президента України показали фото та відео наслідків російського ракетного удару. На знімках видно, як рятувальники дістають з-під завалів загиблу жінку.

Фото: Олег Синєгубов

"Черговий терор наших людей на початку тижня. Це жахливі фото, на які не можна дивитися без сліз. Але ці фото має бачити світ і посилювати допомогу в подоланні російської тиранії", - прокоментував заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

Опинявся в епіцентрі вибухів і пережив ворожу атаку на харківський термінал

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