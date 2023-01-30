Ракетний удар по Харкову: через вибух зруйнувався цілий поверх будинку (фото)

Унаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Харкові повністю зруйнувався останній, четвертий поверх. Частково зруйновано також третій поверх будівлі.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарофону.

"Найближчим часом буде проведена експертиза стану будівлі та ухвалене рішення про можливість його відновлення або остаточного знесення. Усім постраждалим за потреби нададуть тимчасове житло", - сказав він.

Фото: redpost.com.ua

Фото: redpost.com.ua

Фото: redpost.com.ua

Наразі фахівці ДСНС обстежують сусідні будинки, які також могли отримати пошкодження. Роботи з ліквідації наслідків ракетного удару тривають.

15 мешканців зруйнованого будинку евакуювали одразу після вибуху. Трьом постраждалим людям надали медичну допомогу.

Фото: redpost.com.ua

Фото: redpost.com.ua

Фото: redpost.com.ua

Фото: redpost.com.ua

Фото: redpost.com.ua

Фото: redpost.com.ua

Фото: redpost.com.ua

Нагадаємо, російська армія завдала ракетного удару по житловому будинку в центрі Харкова. Вибух у Київському районі пролунав у неділю близько 11-ї вечора. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще троє постраждали.

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