Ракетний удар по Харкову: чим атакували окупанти та які наслідки

У неділю ввечері, 12 листопада, близько 19:23, Росія завдала ракетного удару по Шевченківському району Харкова, попередньо із ЗКР С300.

Як розповів очільник ОВА Олег Синєгубов, після ракетного удару зафіксовано влучання в землю біля одного з розважальних комплексів. Пошкоджено дерев'яні ворота. Також є незначні пошкодження у ще одному розважальному комплексі. Постраждалих немає.

Він також додав, що протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти області.

Зокрема, під вогнем окупантів були Вовчанськ та Нестерне Чугуївського району, Новомлинськ, Куп'янськ-Вузловий, Синьківка, Кислівка, Крохмальне та Табаївка Куп'янського району.

Нагадаємо, 12 листопада у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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