Ракетний удар по Харкову: чоловік 5 годин провів під завалами, перш ніж його дістали рятувальники

Аби чоловік не задихнувся, рятувальники передали йому кисневий апарат.
У Харкові рятувальники врятували зі зруйнованого будинку чоловіка, який провів під завалами 5 годин у мінусову температуру.
Про це розповів в ефірі КИЇВ24 керівник пресслужби ДСНС Харківської області Євген Василенко.
У повністю зруйнованому під'їзді 5-поверхівки рятувальникам вдалося врятувати чоловіка.
"Він розмовляв, був живий, але в нього були перебиті ноги. Важко було дихати, тому що повністю була задимлена зона. Йому передали апарат на стисненому повітрі. Він періодично дихав киснем. Рятувальники розрізали бетонні конструкції і змогли дістати чоловіка", - повідомив він.
Нагадаємо, станом на 15:00 у Харкові зросла кількість потерпілих від ракетного удару армії. Відомо про шістьох загиблих.
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