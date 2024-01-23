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Ракетний удар по Харкову: чоловік 5 годин провів під завалами, перш ніж його дістали рятувальники

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Ракетний удар по Харкову: чоловік 5 годин провів під завалами, перш ніж його дістали рятувальники

Наслідки ракетного удару по Харкову 23 січня 2024 / Фото: МВС

Аби чоловік не задихнувся, рятувальники передали йому кисневий апарат.

У Харкові рятувальники врятували зі зруйнованого будинку чоловіка, який провів під завалами 5 годин у мінусову температуру. 

Про це розповів в ефірі КИЇВ24 керівник пресслужби ДСНС Харківської області Євген Василенко. 

У повністю зруйнованому під'їзді 5-поверхівки рятувальникам вдалося врятувати чоловіка. 

"Він розмовляв, був живий, але в нього були перебиті ноги. Важко було дихати, тому що повністю була задимлена зона. Йому передали апарат на стисненому повітрі. Він періодично дихав киснем. Рятувальники розрізали бетонні конструкції і змогли дістати чоловіка", - повідомив він.

Нагадаємо, станом на 15:00 у Харкові зросла кількість потерпілих від ракетного удару армії. Відомо про шістьох загиблих.

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