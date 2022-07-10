Ракетний удар по Харкову: друзки від прильоту розлетілись на пів кілометра, люди врятувались дивом

Ракетою поцілили у подвір’я, втім вибуховою хвилею половина двоповерхівки перетворилась на купу цегли. З-під завалів рятувальникам вдалось врятувати двох людей, йдеться в ТСН.

«Військових тут не було. Чому прилетіло – незрозуміло. 10 годині ранку, субота, всі дома. Я прокинулася і подумала, коли вже прилетить ракета у моє вікно, бо був такий звук і думаю, зараз як прилетить - і де, і де, і не прилетіла, Слава Богу», - каже місцева мешканка.

Вибух був настільки потужним, що каміння та друзки скла розлетілися на пів кілометра. Перехожу за дві вулиці від місця прильоту зачепило уламком. Загалом, за даними медиків, легкі поранення отримали 7 людей.

«Частково зруйновано сам двоповерховий будинок. Площа руйнації близько 400 квадратних метрів. До місця одразу прибули працівники ДСНС та Нацполіції. З напівзруйнованого будинку було врятовано двох чоловік - жінку та 12-річну дитину», - розповідають рятувальники.

В обох врятованих легкі поранення, проте медики все ж ушпиталили їх для огляду. Прильот ворожої ракети зруйнував половину будинку. Місцевий житель Ельмар у момент вибуху був у ванній. Саме це і врятувало його. У квартирі чоловіка посипалась стеля, винесло шибки, та потріскалися стіни. Жити тут неможливо, де проведе наступну ніч поки уявити не може. «Родичі у мене всі у Криму, я з Криму. 2005 року я одружився і переїхав сюди. З 14-го року у Криму не був, батьків не бачив досі», - розповідає чоловік.

Така ситуація в більшості мешканців цього будинку - власникам зруйнованого житла шукають прихисток волонтери і міська влада. На місці вибуху рятувальники працюють разом з військовими та правохоронцями. «Сьогодні вкотре російські окупаційні війська завдали удару по інфраструктурі міста, але сьогодні це було зроблено нахабно і вдень. За попередньою інформацією, удару було завдано ракетою «Іскандер», - кажуть військові.

Уламки від снаряду, який зруйнував цей будинок, стануть доказами у черговій справі проти Росії.

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