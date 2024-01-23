Ракетний удар по Харкову: експерт вказав на цікавий момент, якого ніхто не помітив

Окупанти запускали ракети по прикордонню, щоб ППО було важко їх перехопити.

Судячи із відео, яке поширюють у Мережі із моментом прильоту по житловому будинку у Харкові, Росія атакувала місто ракетами Х-22/32.

Це помітив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"Її характерне оперення та потужність вибуху, що візуально оцінюється під тонну, дають підстави це стверджувати. Тобто російські окупанти застосовують ці ракети в прикордонній зоні для знищення міст. В принципі саме те, чим вони вже давно займаються по всій Україні", - написав він.

Другий момент, на який вказав Коваленко, під час сьогоднішньої атаки ракети йшли по прикордонних зонах, де немає систем ППО, відповідно, цілі важко перехопити.

"І про це чудово відомо окупантам. Ця обставина вкотре порушує питання про передачу Україні достатньої кількості батарей ЗРК Patriot або SAMP/T, для закриття хоча б для початку міст-мільйонників", - наголосив експерт.

Нагадаємо, за даними правоохоронців, станом на 18:50 внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждали 65 людей, з яких 8 осіб загинули, 57 поранені.

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