Ракетний удар по Харкову – наслідки нічної атаки окупантів (відео)

Окупаційні війська Росії пізно ввечері, 23 січня, вдарили ракетами С-300 по Харкову з території Бєлгородської області. Наразі відомо про дев’ятьох постраждалих, серед них – 4-річна дитина.

Нацполіція показала відео з місця "прильоту" у Харкові.

Під обстрілом опинився Київський район міста. Також виявили влучання у Холодногірському районі.

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, наукова установа.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Третій удар росіян за добу! Росіяни обстріляли Харків ракетами С-300!

Нагадаємо, стало відомо, скільки українців убила Росія під час масованої ракетної атаки 23 січня.

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