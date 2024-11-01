Ракетний удар по Харкову: один поліцейський загинув та 26 отримали поранення

Серед поранених є поліцейські у важкому стані, лікарі борються за їхні життя.
У Харкові один поліцейський загинув та 26 отримали поранення внаслідок російського удару по місцю дислокації правоохоронців.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, його цитує відділ комунікації МВС у Facebook.
"Ці поліцейські забезпечують правопорядок у прифронтовому регіоні та дбають про безпеку місцевих мешканців. Травмовано ще щонайменше четверо цивільних", – зазначив Клименко.
Міністр внутрішніх справ висловив співчуття близьким та рідним загиблого полковника Андрія Матвієнка.
Серед поранених є поліцейські у важкому стані. Лікарі борються за їхні життя.
"Щодня поліцейські несуть службу, ризикуючи життям та здоровʼям. Участь в бойових діях, безпека людей у прифронтових населених пунктах — виклики, які незнайомі абсолютній більшості поліцейських відомств у світі. Ворог відчує відповідь на полі бою від усіх сил МВС. Зокрема й підрозділів поліції, які в складі Сил оборони саме зараз тримають фронт", — наголосив Ігор Клименко.
Нагадаємо, у п'ятницю, 1 листопада, зафіксовано ворожий "приліт" у Харкові. Балістична ракета влучила у житлову забудову.
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