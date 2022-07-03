Ракетний удар по Харкову: пошкоджена школа і 6-метрова вирва на подвір’ї

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо поранення мирної жительки через сьогоднішній ранковий обстріл Харкова.
Окупанти завдали удару від самого ранку.
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
"За даними слідства, 3 липня о 4 ранку російські військові здійснили ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова. Ворожа ракета влучила на територію приватного будинку, отримала поранення власниця — 54-річна жінка. Крім того, пошкоджено будівлю школи, розташовану поруч", — йдеться у повідомленні.
Біля будинків утворилася вирва 6 метрів завглибшки і 10 метрів у діаметрі, зазначає прокуратура.
Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.
Раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубова повідомив, що по області протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони.
"Окупанти фактично весь день наносили удари по Чугуївщині: горіли господарчі будівлі, гаражі, обстрілювали відкриті території", - зазначив він.
Нагадаємо, минулої доби, 2 липня, російські війська завдали ракетного удару по Харкову та обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню "Смерч" і "Ураган". Загиблих та постраждалих немає.
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