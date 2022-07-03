Ракетний удар по Харкову: пошкоджена школа і 6-метрова вирва на подвір’ї

Ракетний удар по Харкову: пошкоджена школа і 6-метрова вирва на подвір’ї

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо поранення мирної жительки через сьогоднішній ранковий обстріл Харкова.

Окупанти завдали удару від самого ранку.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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"За даними слідства, 3 липня о 4 ранку російські військові здійснили ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова. Ворожа ракета влучила на територію приватного будинку, отримала поранення власниця — 54-річна жінка. Крім того, пошкоджено будівлю школи, розташовану поруч", — йдеться у повідомленні.

Біля будинків утворилася вирва 6 метрів завглибшки і 10 метрів у діаметрі, зазначає прокуратура.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Фото: Прокуратура Харківської області

Раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубова повідомив, що по області протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони.

"Окупанти фактично весь день наносили удари по Чугуївщині: горіли господарчі будівлі, гаражі, обстрілювали відкриті території", - зазначив він.

Нагадаємо, минулої доби, 2 липня, російські війська завдали ракетного удару по Харкову та обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню "Смерч" і "Ураган". Загиблих та постраждалих немає.

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