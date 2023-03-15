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Ракетний удар по Харкову: росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
23к
Час на прочитання
1 хв
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Ракетний удар по Харкову: росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі

Фото: ТСН.ua

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Російська армія вранці 15 березня завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі в Харкові. Масштаби руйнувань уточнюються.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці прильоту працюють екстрені служби.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що в районі місця ракетного удару немає жодного військового чи інфраструктурного об‘єкту - тільки житлові будинки та міська інфраструктура. В будинках навколо повибивало шибки.

Нагадаємо, вранці 15 березня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу - "почервоніли" всі регіони. Після цього на Харківщині пролунало кілька потужних вибухів. Місцеві мешканці повідомляли, що над містом піднявся стовп чорного диму.

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Дата публікації
Перегляди
23к
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