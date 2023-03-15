Ракетний удар по Харкову: росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Російська армія вранці 15 березня завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі в Харкові. Масштаби руйнувань уточнюються.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці прильоту працюють екстрені служби.

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Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що в районі місця ракетного удару немає жодного військового чи інфраструктурного об‘єкту - тільки житлові будинки та міська інфраструктура. В будинках навколо повибивало шибки.

Нагадаємо, вранці 15 березня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу - "почервоніли" всі регіони. Після цього на Харківщині пролунало кілька потужних вибухів. Місцеві мешканці повідомляли, що над містом піднявся стовп чорного диму.

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