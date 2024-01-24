Ракетний удар по Харкову: рятувальники відновили розбір завалів, жертв може бути більше – Терехов

Рятувальники відновили розбір завалів будинку, в який вранці 23 січня поцілила російська ракета.
Окупаційна армія Росії протягом минулої доби тричі атакувала Харків ракетами. Після удару по місту ввечері 23 січня постраждали дев’ять людей, серед них – 4-річна дитина.
Мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону розповів про ситуацію в місті та стан постраждалих.
Росіяни вдарили по місту за годину до початку комендантської години. Одна ракета влучила у офісне приміщення, ще дві – у наукову установу. Також потрощено оселі харків'ян, кав'ярні та магазини. Була зруйнована адміністративна будівля.
"Станом на зараз у Харкові підключили всі будинки до опалення після вчорашнього ранкового ракетного удару, за виключенням того будинку, куди поцілила ракета. У двох будинках поки відсутнє водопостачання. Без електроенергії залишаються ще шість будинків. Але енергетики працюють над відновленням мереж", - розповів мер.
За словами мера, у будинку, де вранці 23 січня був "приліт", відновили розбір завалів. Вчора вночі рятувальники були вимушені призупинити роботу – була загроза обвалу. Від ранку працівники ДСНС вже знову приступили до робіт.
"Після атаки по Харкову у лікарнях міста перебувають 40 людей. У декількох людей дуже сильні поранення, лікарі борються за їхні життя. Станом на зараз відомо про смерть восьми людей, серед них дитина, яку дістали з-під завалів. Після продовження робіт жертв може бути більше", - додав Ігор Терехов.
Нагадаємо, ракетний удар РФ по Харкову 23 січня зруйнував квартиру волонтерки – після атаки вціліли лише унітаз та валіза з вечірніми сукнями (відео).
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