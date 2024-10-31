Ракетний удар по Харкову: що відомо про хлопчика, який загинув під завалами  

Унаслідок авіаудару РФ по Харкову станом на 05:35 загинула дитина, постраждало 34 людини, з них одна - дитина.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Хлопчику, якого вбила країна-терористка, було 11 років. Його деблокували з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами. Медики понад пів години здійснювали реанімаційні заходи. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Співчуття рідним", - написав він.

"Зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку вд 5 по 1 поверхи. Під завалами, ймовірно, залишаються люди", - сказано в повідомленні ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.Врятовано три особи.

Нагадаємо, 30 жовтня російські окупаційні війська завдали удару КАБом по Харкову, внаслідок чого було зруйновано майже цілий під'їзд у багатоповерхівці.

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