Ракетний удар по Харкову: що відомо про ранковий обстріл міста (фото, відео)

У неділю, 5 лютого, близько 8 ранку, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу, зокрема і у Харкові. Згодом з'явилася інформація про ракетну атаку на місто.

ТСН.ua зібрав все, що станом відомо про ракетний удар по Харкову.

Після оголошення повітряної тривоги очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав мешканці міста перебувати в укриттях, оскільки окупанти розпочали ракетний удар по місту.

Згодом у Харкові прогриміли вибухи, стало відомо про "приліт" у центрі міста.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували місто двома ракетами С-300. Снаряди влучили по Київському району Харкова.

Після цього з'явилася інформація про постраждалих внаслідок ракетного удару. Так, речниця Нацполіції Харківщини Олена Баранник повідомила, що поранення отримали четверо мешканці житлового будинку та охоронець університету.

За даними Харківської обласної прокуратури, російські військові завдали ракетний удар по Київському району Харкова о 8:20. Окупанти обстріляли місто двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування, постраждав охоронець.

Інша ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку. Постраждали четверо мешканців: 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 років та 83-річна жінка.

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