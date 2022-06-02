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Ракетний удар по Харкову: сталася масштабна пожежа (фото)

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Ракетний удар по Харкову: сталася масштабна пожежа (фото)

Фото: ДСНС України

У Харкові рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася після обстрілу російськими окупантами. Горіла виробничо-господарська будівля.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, вночі 2 червня військові злочинці РФ завдали ракетного удару по місту. Внаслідок чого спалахнула виробничо-господарська будівля. Полум'я охопило площу біля 1000 “квадратів”.

“Для ліквідації наслідків пожежі було задіяно шість пожежно-рятувальних підрозділів на автоцистернах та автодрабинах. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати о 07:30”, - наголосили у пресслужбі ДСНС України.

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Нагадаємо, що росіяни завдали удару по школі у Харкові, вбивши жінку.

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