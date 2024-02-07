Ракетний удар по Харкову та атака по області – що відомо про наслідки (фото)

Окупаційні війська Росії рано вранці 7 лютого завдали удару по Харкову ракетами С-300 – зафіксовані влучання у Слобідському районі. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Легкі ушкодження отримала 52-річна жінка.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 22 населених пунктів Харківщини, зокрема: Вовчанськ, Охримівка, Варварівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Піщане, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка тощо.

Окупанти також посилили удари керованими авіабомбами, протягом доби обстрілювали Ветеринарне, Охрімівка, Мала Вовча, Піщане.

Наслідки атаки окупантів по Харківщині / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки атаки окупантів по Харківщині / Фото: Олег Синєгубов

За добу ворог завдав ударів двома КАБами по с. Охримівка Чугуївського району. Пошкоджено пошкоджено 10 ангарів підприємства та інша нежитлова інфраструктура.

Також відбувся ворожий обстріл чотирма КАБами села Мала Вовча. Пошкоджено п’ять приватних будинків, складське приміщення, автомобіль.

У с. Варварівка відбувся обстріл трьома КАБами. Пошкоджено приміщення школи.

Наслідки атаки окупантів по Харківщині / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки атаки окупантів по Харківщині / Фото: Олег Синєгубов

Внаслідок ударів по с. Піщане постраждала 70-річна жінка, вона отримала вибухову травму, проведена травматична ампутація пальців, госпіталізована до медичної установи.

Окупанти також обстріляли Вовчанськ, пошкоджені господарські приміщення підприємства. Внаслідок повторного обстрілу пошкоджені приватний будинок, автомобіль.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Запорізьку область – є жертва та руйнування (фото).

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