Ракетний удар по Харкову: збільшилася кількість поранених та загиблих

Ракетний удар по Харкову: збільшилася кількість поранених та загиблих

В результаті ракетного удару з боку російських окупантів по центру Харкова поранено вже 10 людей, серед яких одна дитина.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала радниця голови обласної ради Наталія Попова.

За її словами, станом на четверту годину 26 травня внаслідок обстрілу загинуло п’ять людей. Ще 10 отримали поранення - серед них є дитина.

Також вона закликала місцевих мешканців не залишати укриття.

Нагадаємо, що окупанти знову обстрілюють Харків. Мешканці міста в Мережі повідомляли про вибухи у місті. Зокрема, в районі Лісопарку та на Павловому Полі.

Читайте також: