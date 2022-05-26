Ракетний удар по Харкову: збільшилася кількість поранених та загиблих

В результаті ракетного удару з боку російських окупантів по центру Харкова поранено вже 10 людей, серед яких одна дитина.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написала радниця голови обласної ради Наталія Попова.
За її словами, станом на четверту годину 26 травня внаслідок обстрілу загинуло п’ять людей. Ще 10 отримали поранення - серед них є дитина.
Також вона закликала місцевих мешканців не залишати укриття.
Нагадаємо, що окупанти знову обстрілюють Харків. Мешканці міста в Мережі повідомляли про вибухи у місті. Зокрема, в районі Лісопарку та на Павловому Полі.
Читайте також:
- Приходько зізналася, чим її дратує Арестович
- Як гелікоптери допомагали захисникам на "Азовсталі": Буданов вперше розповів подробиці про сім місій та про втрати
- "Розстрілюють без зупину": Гайдай попередив, що росіяни потужно гатять по трасі, якою везуть допомогу