Ракетний удар по Харкову: зруйновано під'їзд будинку, під завалами люди

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова 23 січня повністю зруйновано підʼїзд багатоквартирного будинку. Зараз рятувальники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей.

Про це повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

Також, за його словами, в одній з найбільш постраждалих частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів.

Згодом глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок ворожих обстрілів Харкова загинули 2 жінки. Медики екстреної допомоги продовжують огляд місць влучань.

Нагадаємо, зранку 23 січня у Харкові пролунали вибухи. Влада закликала містян перебувати у безпечних місцях. Внаслідок серії ударів по місту та області є поранені, зокрема – діти. Одна з ракет поцілила в газопровід, внаслідок чого спалахнула пожежа.

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