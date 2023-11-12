Ракетний удар по Херсону: знищили бібліотеку та вбили чоловіка на власному подвір'ї (фото)

На світанку 12 листопада 2023 року армія РФ завдала ракетного удару по Херсону. Під ударом опинилася обласна бібліотека імені Гончара.

Про це в Telegram повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зранку російські снаряди поцілили в будівлю Херсонської обласної бібліотеки ім.О.Гончара. Виникла пожежа, понад півтори години її ліквідовували.

Наслідки удару / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Крім, того зранку окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона. На власному подвір'ї загинув 64-річний чоловік. Він отримав вибухову травму.

Наслідки ворожого удару / Фото: ТСН.ua

Дружина загиблого госпіталізована. У 64-річної жінки вибухова, закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення ніг, струс головного мозку. Стан - середньої важкості.

Нагадаємо, у річницю звільнення Херсонщини окупанти нещадно обстріляли звільнену територію. Більше про це читайте у новині.

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