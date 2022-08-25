Ракетний удар по Хмельниччині: в ОВА розповіли про наслідки атаки і потерпілих

У вівторок, 24 серпня, Росія завдала двох ракетних ударів по Хмельницькій області.

Два ракетні удари російські терористи завдали по критичній інфраструктурі в Шепетівському районі. Внаслідок атаки ворога є потерпілі.

Про це повідомив керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

За його словами, за медичною допомогою звернулися троє людей: жінка і двоє дітей. "У них легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом. Їм надана кваліфікована медична допомога", - повідомив керівник області.

Внаслідок ракетних ударів вибуховою хвилею вибито вікна, двері в цивільних будинках та школі.

До слова, на самому місці "прильоту" виникла пожежа. Її рятувальникам вдалося швидко локалізувати.

Як повідомлялося, повітряна тривога у День Незалежності в Україні сумарно була оголошена 189 разів. Зокрема, офіційно підтверджені обстріли на Хмельниччині, у Миргороді тощо.

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