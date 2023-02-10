Ракетний удар по Хмельницькій області: голова ОВА показав фото з місця обстрілу

Російські терористи 10 лютого обстріляли Хмельницьку область. Одна з ракет влучила в один із об’єктів комунальної інфраструктури Хмельницької територіальної громади.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій та опублікував фото наслідків влучання.

"Ось так виглядав один з наших об'єктів, по якому сьогодні завдали удару рашисти. Але ми не здамося і не зламаємося. Вистоїмо і переможемо!", - написав Гамалій.

Фото: Сергій Гамалій

Фото: Сергій Гамалій

Обстріли Хмельниччини 10 лютого

Зранку, 10 лютого, стало відомо, що російські окупанти іранськими дронами атакували об'єкт критичної інфраструктури в Шепетівському районі Хмельницької області.

Під час масованого ракетного обстрілу росіяни вкотре запустили ракети по Хмельницькій області. Одна ворожа ракета влучили в об’єкт комунальної інфраструктури Хмельницької територіальної громади і пошкодила заклад освіти, багатоповерхівки та приватні будинки.

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