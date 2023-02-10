Ракетний удар по Хмельницькому: пошкоджені житлові будинки та заклад освіти

Внаслідок російського ракетного обстрілу 10 лютого одна ворожа ракета влучили в об’єкт комунальної інфраструктури Хмельницької територіальної громади і пошкодила заклад освіти, багатоповерхівки та приватні будинки.

Про це міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив у відеозверненні.

"Наші сили ППО збили частину того, що летіло, але одна з ракет влучила в один із об’єктів комунальної інфраструктури Хмельницької територіальної громади. Пошкодження об’єкту, на жаль, завдані дуже суттєві. Наші рятувальники миттєво й оперативно ліквідували пожежу й не дали їй поширитися на інші об’єкти", – розповів міський голова.

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За попередніми даними, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Однак руйнувань було завдано об’єкту освіти, багатоповерховим житловим будинкам та приватному сектору. Йдеться про пошкоджені вікна, двері та дахи.

Симчишин також поінформував, що у Хмельницькому до генераторів підключили каналізаційно-насосні станції та котельні, тож зараз 90% споживачів отримують водопостачання, майже всі забезпечені теплом. Водночас 50% споживачів опинилися без електроенергії, її постачання планують відновити до вечора. В подальшому діятимуть графіки відключень світла.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 10 лютого атакували Хмельниччину спершу безпілотниками. Тоді ворог влучив у об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району.

Вже вранці у Хмельницькому знову пролунав вибух, після якого в ОВА повідомили, що частина міста опинилася без електропостачання і можуть бути збої у водопостачанні.

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