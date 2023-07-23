Ракетний удар по кафедральному собору УПЦ МП в Одесі: кого звинуватив Московський патріархат

Одеська єпархія УПЦ МП відреагувала на ракетний удар по Одеському Преображенському кафедральному собору, який належить Московському патріархату. Там визнали, що атаку здійснила країна-терористка Росія.

Про це повідомляє пресслужба Одеської єпархії.

"Пряме влучання ракети прийшлося у центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони. Повністю знищено службові приміщення нижньої частини собору", - сказано у повідомленні.

Зазначається, одразу після "прильоту" розпочалася пожежа. На місце події прибули пожежники, яким швидко вдалося локалізувати та загасити її.

Станом на ранок тривають рятувальні роботи, що провадяться співробітниками ДСНС, працюють комунальні служби.

Внаслідок удару постраждав охоронець собору, йому надано медичну допомогу та госпіталізовано бригадою ЕМД.



"Одеська єпархія УПЦ вкотре засуджує агресію рф проти України, цей терористичний акт проти головної святині та духовного серця міста Одеси - Спасо-Преображенського кафедрального собору, довкола якого проживають мирні люди, і сам собор ніяким чином не повʼязаний з військовими обʼєктами", - йдеться у заяві.

Ракетний удар по Одесі 23 липня

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня Росія масовано атакувала Одесу. Внаслідок "прильоту" пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлову будинки та релігійну установу..

Через російську агресію в Одесі постраждало 18 осіб, серед них - 4 дітей. До лікарень міста госпіталізовано 14 людей, троє з них – діти. На жаль, є один загиблий.