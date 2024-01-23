Ракетний удар по Києву: десятки постраждалих та руйнування у різних районах – подробиці від Кличка

Віталій Кличко розповів, що наразі відомо про наслідки ракетного удару по Києву.

Внаслідок ранкової ракетної атаки росіян по Києву 23 січня у різних районах столиці пошкоджені кілька будівель, 18 людей постраждали.

Про це розповів мер Віталій Кличко.

У столиці станом на цю годину відомо про 18 постраждали, 13 – госпіталізовані, зокрема троє дітей. Тринадцятирічному хлопцю та чотирьом дорослим медики надали допомогу на місці.

"Одну жінку доправили до реанімації і продовжують надавати інтенсивну допомогу. Наразі постраждала жива!", - розповів він.

Пошкоджені кілька будівель у Солом’янському, Святошинському, Печерському та Дарницькому районах. На місцях працюють екстрені служби.

Святошинський район:

Внаслідок падіння уламків пошкоджені балкони від 1 до 5 поверхів житлового будинку та чотири квартири.

В іншому будинку виявили нерозірвану бойову частину ракети – мешканців будинку евакуювали. Також у Святошинському районі загорілася нежитлова двоповерхова будівля. За іншою адресою – палали автомобілі.

Соломʼянський район:

В багатоквартирному будинку вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, у кількох квартирах сталося загоряння. Також руйнувань зазнала двоповерхова нежитлова будівля.

Печерський район:

Внаслідок влучання в нежитлову будівлю сталася пожежа. Під час ліквідації наслідків обстрілу виявили одного потерпілого.

Дарницький район:

Зафіксовано кілька місць падіння уламків, зокрема на дах 9-поверхового житлового будинку – без загоряння та поблизу території дитячого садочка – теж без подальшого горіння.

Усі екстрені служби продовжують працювати на місцях падіння уламків.

Нагадаємо, окупаційна армія Росії у ніч проти 23 січня атакувала Україну "Шахедами", а вже під ранок масовано випустила ракети зі стратегічної авіації. Вибухи пролунали у Павлограді на Дніпропетровщині, Києві та Харкові. ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про наслідки та жертв атаки (фото).

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