Ракетний удар по Києву: під завалами багатоповерхівки, ймовірно, є загиблі – МВС (фото)

У Києві через атаку постраждали близько десятка людей.
У Києві внаслідок ракетного удару, який окупаційна армія Росії здійснила вранці 7 лютого, постраждали близько десятка людей у Голосіївському та Дніпровському районах.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
На місцях "прильотів" працюють рятувальники та поліція.
Внаслідок атаки росіян у Голосіївському районі Києва виникла пожежа у 18-поверховому будинку, є руйнування. Підрозділи ДСНС евакуюють людей та ліквідовують пожежу. За даними правоохоронців, під завалами, ймовірно, є загиблі.
Падіння уламків та пошкодження автомобілів також зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах.
Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих, трьох з яких госпіталізовано, решті медики надали допомогу на місці.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракетна атака на столицю! Горить кілька поверхів багатоповерхівки в Києві!
Нагадаємо, у Києві із охопленого вогнем будинку госпіталізували вагітну.
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