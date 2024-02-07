Ракетний удар по Києву: під завалами багатоповерхівки, ймовірно, є загиблі – МВС (фото)

У Києві через атаку постраждали близько десятка людей.

У Києві внаслідок ракетного удару, який окупаційна армія Росії здійснила вранці 7 лютого, постраждали близько десятка людей у Голосіївському та Дніпровському районах.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

На місцях "прильотів" працюють рятувальники та поліція.

Внаслідок атаки росіян у Голосіївському районі Києва виникла пожежа у 18-поверховому будинку, є руйнування. Підрозділи ДСНС евакуюють людей та ліквідовують пожежу. За даними правоохоронців, під завалами, ймовірно, є загиблі.

Наслідки ракетної атаки по Києву 7 лютого 2024 / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Наслідки ракетної атаки по Києву 7 лютого 2024 / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Падіння уламків та пошкодження автомобілів також зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах.

Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих, трьох з яких госпіталізовано, решті медики надали допомогу на місці.

Ракетна атака по Києву 7 лютого 2024 / Фото: Національна поліція України

Ракетна атака по Києву 7 лютого 2024 / Фото: Національна поліція України

Ракетна атака по Києву 7 лютого 2024 / Фото: Національна поліція України

Ракетна атака по Києву 7 лютого 2024 / Фото: Національна поліція України

Ракетна атака по Києву 7 лютого 2024 / Фото: Національна поліція України

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракетна атака на столицю! Горить кілька поверхів багатоповерхівки в Києві!

Нагадаємо, у Києві із охопленого вогнем будинку госпіталізували вагітну.

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