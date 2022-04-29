Ракетний удар по Києву: під завалами будинку знайшли тіло загиблої людини

Ракетний удар по Києву: під завалами будинку знайшли тіло загиблої людини

У Києві під завалами будинку, який зазнав руйнувань від російського ракетного удару 28 квітня, знайшли тіло загиблої людини.

Про це 29 квітня повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Тільки що рятувальники, які продовжують обстеження і розбір завалів житлового будинку в Шевченківському районі, куди вчора влучила ракета, виявили тіло загиблого", - заявив він.

Інших подробиць Кличко не надав. Водночас Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі написав, що під завалами "рятувальники виявили труп жінки".

Раніше у КМДА повідомили, що внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку в Шевченківському районі Києва постраждали десятеро осіб. Четверо людей госпіталізували.

Варто зазначити, що 28 квітня російські окупанти випустили дві ракети по Києву: влучання були в Шевченківському районі. Одна з ракет влучила в нижні поверхи 25-поверхового житлового будинку.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 65-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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