Ракетний удар по Києву: Приходько ховалася в метро, Тарабарова під гучні вибухи бігла до укриття

У ніч проти 21 березня російські окупанти завдали масованого ракетного удару Києву.

Ворог випустив по Україні понад 30 ракет різних типів, серед яких були й балістичні. Попередньо, силам ППО вдалося збити всі ворожі цілі. На жаль, є влучання осколків. Станом на дев'яту ранку від ракетного обстрілу поранень зазнали 13 мирних мешканців.

Українські знаменитості відреагували на черговий цинічний вчинок російських окупантів. Зірки поділилися, як минула їхня ніч.

Світлана Тарабарова

Виконавиця розповіла, що пережила жахливу ніч, яку вона точно не забуде. Артистка під звуки гучних вибухів та спалахи за вікном будила дітей та бігла з ними до укриття. Також співачка розповіла про наслідки ворожого обстрілу Києва.

"Напевно, я ніколи не забуду відчуття, коли ти хапаєш дитину із ліжечка під спалахи та вибухи за вікном і летиш до укриття. Щось всередині стискається та обривається назавжди. Пошкоджено шість закладів освіти в Києві. У садочку та школі Святошинського району вибиті шибки та двері. У Шевченківському районі також пошкоджені вікна будівель школи та двох дитячих садочків, ще на території одного садка впали уламки. Дякую всім рятувальним службам та всім, завдяки кому ми сьогодні прокинулись", - висловилася артистка.

Реакція Світлани Тарабарової на обстріл Києва

Андрій Джеджула

Шоумен показав наслідки ворожого обстрілу, а також подякував силами ППО за збиті ракети.

"Наш не добрий ранок у Києві! Дякуємо силам ППО за їхню несамовиту роботу! Навіть не буду запитувати, хто вони після цього! Ми всі і так в курсі вже 10 років! Особливо два останніх! Тримаймося!" – висловився ведучий.

Наслідки ракетної атаки по Києву 21 березня / Фото: Київська міська військова адміністрація

Леся Нікітюк

Ведуча показала, скільки ворог випустив ракет. Знаменитість подякувала силам ППО, які збили ворожі снаряди.

"Титани! Дякую!" – коротко написала Леся Нікітюк.

Реакція Лесі Нікітюк на обстріл Києва

Наталя Островська

Ведуча о п'ятій ранку, коли почався обстріл, годувала доньку. За словами знаменитості, цього разу їй довелося це робити в безпечному місці під звуки вибухів. Островська також подякувала силам ППО за збиті ракети.

"Зазвичай у нас годування о п'ятій ранку. Сьогодні (21 березня – прим. ред.) нічого не змінилося, окрім звуків ракет і вибухів. Традиційно дякуємо ППО за роботу!" – зазначила ведуча.

Наталя Островська з донькою / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Анастасія Приходько

Виконавиця не стала нехтувати безпекою. Тож, разом із дітьми артистка під час повітряної тривоги перебувала у метро, де ховалася від гучних вибухів.

Анастасія Приходько з сином

Катерина Реп'яхова

Блогерка показала наслідки ворожої атаки. Реп'яхова зазначила, що в неї є лише одна мрія, аби припинила існувати країна-агресорка: "Одна мрія, щоб припинила існувати росія".

Реакція Катерини Реп'яхової на обстріл Києва

Анна Саліванчук

Акторка поцікавилася у підписників, як вони пережили жахливий ранок. Також знаменитість розповіла, що поруч з ними було дуже гучно і страшно.

"У нас було дуже гучно і страшно. Постійно працювала сигналізація машин через вибухи". – поділилася артистка.

Сини Анни Саліванчук

Ольга Фреймут

Ведуча показала наслідки ворожого обстрілу Києва. Фреймут вкотре зазначила, що Росія – це терористична країна.

Реакція Ольги Фреймут на обстріл Києва

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