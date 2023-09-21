Ракетний удар по Києву: у місті пожежі, кількість поранених зростає (фото)

Вранці, 21 вересня, в Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу в місті ППО.

Про наслідки повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У Дарницькому районі Києва наразі відомо про щонайменше 7 постраждалих. Трьох осіб (серед них 9-річна дівчинка) госпіталізували. Двом людям медики надали допомогу на місці.

Окупанти вгатили по столиці

Наслідки атаки:

У Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу, пожежі немає.

уламки ракети пошкодили газову трубу, пожежі немає. У Дарницькому районі є руйнування нежитлових будівель. Всього там постраждало семеро людей, трьох із них ушпиталили - серед них 18-річна дівчина і 9-річна дівчинка. Рятувальники там гасять пожежу на СТО. Палають також 2 автівки. Вибиті вікна в двоповерховому будинку поруч. Також постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає.

є руйнування нежитлових будівель. Всього там постраждало семеро людей, трьох із них ушпиталили - серед них 18-річна дівчина і 9-річна дівчинка. В Голосіївському районі постраждалих і руйнувань немає.

Крім цього, Кличко повідомив, що в деяких мікрорайонах Святошинського району зникло світло і вода. Пізніше він повідомив, що електропостачання відновлено.

Нагадаємо:

Про зліт ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС Росії вперше повідомили Повітряні сили ЗСУ ще о 00:13.

"Зафіксовано виліт 8 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленя" (Мурманська область)", — ідеться в повідомленні.

Потім про ракетну небезпеку повідомили о 03:57. Уже о 05:48 повітряну тривогу було оголошено по всій Україні.

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