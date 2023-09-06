Ракетний удар по Костянтинівці: кількість постраждалих знову зросла (фото)

У Констянтинівці, по якій сьогодні, 6 вересня, росіяни завдали ракетного удару, зросла кількість поранених.

У Костянтинівці на Донеччині, яку обстріляли окупанти, загинуло 16 осіб. Ще 31 отримала поранення.

Про це повідомили у МВС України.

"Костянтинівка. Наразі відомо про 16 загиблих осіб. Ще 31 людина зазнала поранень. На місці працюють усі необхідні служби. Пошуково-рятувальна операція триває", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві додають, що усім людям надають першу допомогу та евакуюють до лікарень.

Ракетний удар по Констянтинівці 6 вересня (5 фото)

Нагадаємо, вдень 6 вересня Росія завдала попередньо ракетного удару по ринку Костянтинівки. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що серед жертв є дитина. Тоді йшлося про 20 поранених. Згодом ця кількість зросла до 28 осіб.

Згодом президент Володимир Зеленський опублікував відео з моментом удару попередньо ракети по ринку в Костянтинівці.

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