Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетний удар по Костянтинівці: кількість постраждалих знову зросла (фото)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
2230
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетний удар по Костянтинівці: кількість постраждалих знову зросла (фото)

Ракетний удар по Костянтинівці 6 вересня / Фото: МВС України у Telegram

У Констянтинівці, по якій сьогодні, 6 вересня, росіяни завдали ракетного удару, зросла кількість поранених.

У Костянтинівці на Донеччині, яку обстріляли окупанти, загинуло 16 осіб. Ще 31 отримала поранення.

Про це повідомили у МВС України.

"Костянтинівка. Наразі відомо про 16 загиблих осіб. Ще 31 людина зазнала поранень. На місці працюють усі необхідні служби. Пошуково-рятувальна операція триває", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві додають, що усім людям надають першу допомогу та евакуюють до лікарень.

Нагадаємо, вдень 6 вересня Росія завдала попередньо ракетного удару по ринку Костянтинівки. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що серед жертв є дитина. Тоді йшлося про 20 поранених. Згодом ця кількість зросла до 28 осіб.

Згодом президент Володимир Зеленський опублікував відео з моментом удару попередньо ракети по ринку в Костянтинівці.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2230
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація